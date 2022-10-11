شكرا لقرائتكم خبر عن على فوزى يعلق على فشل انتقاله للمصرى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق على فوزى لاعب نادى إنبى على فشل انتقاله إلى النادى المصرى فى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفى، والذى أغلق أبوابه أمس، حيث تعقد انتقال اللاعب إلى النادى البورسعيدى رغم إخطاره لإنبى برغبته الانتقال إلى المصرى، بسبب تراجع المصرى عن التعاقد مع اللاعب لمغالاة إنبى فى طلباته المادية.

وكتب على فوزى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: الحمد لله على كل حال.



علي فوزي

من ناحية أخرى، يخوض فريق المصري، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الثلاثاء، ثالث مبارياته الودية في معسكر الفريق المقام حاليا بالإسماعيلية ضمن المرحلة الثالثة من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم الجديد، حيث يلتقي المصري بفريق كابسى.

وكان المصري قد خاض المرحلة الأولى للإعداد في معسكر مغلق بالقاهرة، خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على نادي عرابي بدستة أهداف نظيفة، ثم فاز في الثانية على اتحاد الشرطة بهدف نظيف، وفي المرحلة الثانية والتي أقيمت بالأسكندرية واستمرت لنحو أسبوع، خاض المصري مباراتين أيضا، حيث فاز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية مع سموحة بهدف لمثله.

من ناحية أخرى أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.