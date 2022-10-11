شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: العمل بالإدارة والتسويق خطوتي بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق، في تصريحات إذاعية، أنه يتوجه بالشكر لرابطة الأندية المحترفة وجميع الأعضاء على تكريمه كأفضل حارس مرمى حقق أرقام قياسية خلال مشواره.

وأضاف، أن هذا التكريم مهم له خاصة بعد إعلان اعتزاله ورسالة لكل مجتهد يحقق أرقام قياسية وبطولات ويمتلك رصيد لتكريمه يمنح ذلك اللاعب دفعة لتحقيق إنجازات أخرى خارج المستطيل الأخضر خاصة بعد الإعتزال، مؤكدًا أن خطوته القادمة بعد قرار الاعتزال العمل في مجال الإدارة والتسويق.

وأوضح أن قرعة الدوري الممتاز هذا الموسم غير موجهه مثل باقي دول العالم، ويتمنى التوفيق لجميع الفرق حيث إن جميع الفرق جاهزة ودعمت صفوفها بشكل جيد، ويرى أن هذا الموسم مهم واستثنائي.

وأشار، أن تدعيمات الزمالك للموسم الجديد مهمة وكانت مطلوبة خاصة بعد أزمة إيقاف القيد الذي مر بها الموسم الماضي، بالإضافة إلى رحيل بعد اللاعبين عن صفوفه لذلك كان لابد من تعويض ذلك هذا الموسم بإبرام تعاقدات مع لاعبين مميزين وهذا ما حدث.

وأكمل: "الاستقرار الإداري والفني مع مجموعة اللاعبين المتواجدة في الفريق يستطيع الزمالك تحقيق بطولة مهمة هذا الموسم وهى بطولة افريقيا الذي يفتقدها خلال مشواره، ومستقبل الفريق الأبيض مع فيريرا ناجح فهو على أعلى مستوى ويعلم جيدًا كيفية قراءة المباريات وتوظيف اللاعبين وصانع حالة من الحب والهدوء بين اللاعبين".