شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات مصرية فى ختام دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل فى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، منافسات اليوم الثانى من دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وشهدت نتائج اليوم الأول من دور الـ16 تأهل 7 لاعبين مصريين إلى ربع النهائي وهم: علي فرج، نوران جوهر، طارقف مؤمن، مروان الشوربجي، يوسف سليمان، روان العربي، نور الطيب.

وجاءت مباريا المصريين فى اليوم الثانى والأخير من دور الـ 16 كالتالى:

ـ فارس الدسوقي والويلزي جويل مكين

ـ مصطفى السيرتي والانجليزي محمد الشوربجي

ـ نور الشربيني والويلزية تيسني إيفانز

ـ سلمى هاني والأمريكية أوليفيا كلاين

ـ هانيا الحمامي والأمريكية صابرينا صبحي