شكرا لقرائتكم خبر عن العربى بدر ينتظم فى تدريبات طلائع الجيش اليوم استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم العربى بدر لاعب خط وسط الاهلى في تدريبات طلائع الجيش بعد انتهاء إستعارته لمدة موسم في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية.

ووافق الأهلى بالتشاور مع العربى بدر على عرض طلائع الجيش لإعارة اللاعب بالموسم الجديد بعدما تلقى العربى بدر عدة عروض للإعارة ولكنه فضل الانتقال لصفوف الطلائع بقيادة علاء عبد العال.

ووافق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر على رحيل العربى بدر العائد من رحلة إعارة إلى فيوتشر ، وأكد كولر عدم حاجته لجهود اللاعب فى الموسم المقبل لوجود عدد كبير فى مركزه، مثل عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود متولى وعمار حمدى.

وتعاقد طلائع الجيش مع 17 صفقة جديدة وهم: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب – عماد السيد – موسيس- لقمان محمد – العربى بدر".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الداخلية في الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصرى في نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن مواعيد مباريات كل فريق في غضون الأيام القليلة المقبلة، علما بأن موعد بداية الدوري المصري هو 18 أكتوبر الجارى.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.