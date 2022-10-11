شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وحلب السورى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره أهلى حلب السورى فى منافسات دور الـ16 من البطولة العربية للسلة، والتى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

موعد المباراة ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء فى تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت الكويت.





قائمة الأهلى

وتضم قائمة رجال سلة الأهلى فى البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وكان الأهلى قد تغلب على الميناء اليمنى والغرافة القطرى والرياضى اللبناني، متصدرا مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة.