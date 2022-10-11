شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسم زياش..غياب ثلاثي تشيلسي عن مباراة ميلان الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي سعيه رفقة مديره الفني جراهام بوترلتصحيح المسار داخل الفريق والعودة من جديد لتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات سواء على الصعيد المحلي وبطولة الدوري الإنجليزي، وأيضا الصعيد القاري وبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يحل ضيفا على ميلان الليلة

ومن المنتظر أن يواجه فريق تشيلسي الليلة نظيره ميلان حيث سيحل ضيفا على الفريق الإيطالي على ملعب السان سيرو ضمن مافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد بدأ تشيلسي رحلة التصحيح بالفوز بالمباراة الماضية على حساب نظيره ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب ستامفورد بريدج.

غياب ثلاثي تشيلسي عن قائمة مباراة ميلان

ومن جانبه، أعلن بوتر القائمة التي ستشارك بمباراة الفريق اليوم والتي شهدت غياب ثلاثي الفريق فوفانا ونجولو كانتي وحكيام زياش.

قائمة تشيلسي لمباراة ميلان

وجاءت القائمة كالآتي:

كيبا أريزبالاجا - جورجينيو - تياجو سيلفا - كوفاسيتش - أوباميانج - بوليسيتش - روبن لوفتس تشيك - ماركوس بيتينيلي - تشالوباه - إدوارد ميندي - سترلينج - أرماندوا بروخا - مونت - دينيس زكريا - بن تشيلويل - جالاجر - ريس جيمس - كوليبالي - أزبيليكويتا - كاي هافيرتز - تشوكوميكا - كوكوريلا

