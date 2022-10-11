شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يصل إلى القاهرة بعد ذهبية بطولة العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى مطار القاهرة الدولى عزمى محيلبة بطل العالم فى الرماية والحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول فى بطولة العالم للرماية بكرواتيا.

وأعرب اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية فى الرماية، وثقته فى البعثة المصرية للرماية على تحقيق إنجازات لمصر فى منافسات بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا، موضحا أن المستوى الذى يقدمه البطل المصرى للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات فى دورة ألعاب باريس 2024.

وأضاف حسنى أن محيلبة بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية يحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تأهله إلى نهائى بطولة العالم للرماية فى كرواتيا.

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية فى الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر الجارى بمدينة مصر.