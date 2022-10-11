شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن قائمة المواد الممنوعة فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب قائمة المواد الممنوعة فى مباريات الدورى المصرى الجديد، وطالبت الجهة المنظمة لكل مباراة بإعلان هذه المواد بالحجم الكبير على جميع بوابات الملاعب التى تقام عليها مباريات الدورى.
وضمت قائمة المواد الممنوعة فى مباريات الدورى:
- مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء
- الألعاب النارية والشعلات
- السجائر والمداوخ والسجائر الإلكترونية
- الأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا
- بطاريات وأدوات الشحن
- المظلات وعصا السيلفى
- لفافات الورق
- الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة
- العبوات والأكواب الزجاجية والمعدنية
- الكحول والمخدرات
- المواد العنصرية مثل القمصان والأعلام
- طائرات الدراون
- المواد الترويجية والإعلانية
- الكرات بمختلف أنواعها