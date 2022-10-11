القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب قائمة المواد الممنوعة فى مباريات الدورى المصرى الجديد، وطالبت الجهة المنظمة لكل مباراة بإعلان هذه المواد بالحجم الكبير على جميع بوابات الملاعب التى تقام عليها مباريات الدورى.

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن قائمة المواد الممنوعة فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية