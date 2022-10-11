استادات توقع بروتوكول تعاون مع شركة "كونتكت القابضة" لتمويل عضويات أندية سيتى كلوب

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان، نائب رئيس شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى، اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت المالية القابضة، لتمويل عضويات أندية سيتى كلوب فى مختلف مدن مصر وتوفير فرص ومزايا تمويلية متنوعة للأعضاء.

تأتى هذه الخطوة المهمة فى إطار توجهات الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة نحو "الرقمنة" من خلال تطبيق تقنيات التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية لدعم الشمول الرقمي المالي والانتقال بالخدمات المقدمة للمواطن بسهولة ويسر، حيث سبق ووقعت استادات بروتوكول تعاون مع شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ممثلة فى إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنفس الغرض.

ويعتبر التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليًا من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة وتولى لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة وسيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتحول الرقمي ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلى والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

من جانبه قال السيد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة "أن أندية سيتى كلوب تعتبر من أهم الأماكن في مصر التي يسعى إليها الأفراد سواء للرياضة أو اللقاءات الاجتماعية، وتوقيع هذه الاتفاقية يهدف لتيسير انضمامهم لنادي سيتي كلوب بالتقسيط، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للتمتع بالمزايا التمويلية المتنوعة التي تقدمها كونتكت.

فى حين أعرب المهندس سيف الوزيري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة كونتكت المالية القابضة، موضحا أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل تطوير القطاع الرياضي والاجتماعي، وهذا التعاون من شأنه أن يساهم بشكل فعال في زيادة نسبة الأعضاء في نادى سيتي كلوب ، حيث تحرص الشركة على زيادة حصتها الاستثمارية وتعزيز تواجدها في المجال الرياضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما ثمّن العميد محمد مرجان، خطوة توقيع اتفاقية التعاون مع شركة كونتكت المالية القابضة، وقال إنه من بين التحديات الكبيرة لشركة سيتى المالكة لأندية سيتى كلوب هو توفير أفضل وسيلة لتمويل أعضاء سيتى كلوب وأهالينا في مختلف مدن ومحافظات مصر، موضحا أن شركة كونتكت من أفضل الشركات في هذا الشأن كما أنه لن يقتصر التمويل على عضوية سيتى كلوب فقط ولكن في مجالات أخرى مثل السيارات والعقارات والمدارس وغيرها من الأنشطة الخاصة بأعضاء وأسرة سيتى كلوب بطرق وأساليب مريحة.

جدير بالذكر أن شركة كونتكت تقوم بتوفير العديد من الخدمات في مجالات التمويل من بينها، تمويل السيارات والشاحنات، والتمويل الاستهلاكي وتمويل التشطيب والتمويل العقاري والوساطة التأمينية إضافة إلى التأجير التمويلي والتخصيم.