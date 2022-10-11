شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عزمى محيلبة أيقونة الرماية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الرامي عزمى محيلبة أيقونة لعبة الرماية فى مصر لما يحققه من إنجازات دولية وأفريقية لصالح اللعبة، آخرها حسم مبكر لمقعد مصر فى أولمبياد باريس 2022.

وتوج عزمى محيلبة بذهبية بطولة العالم للرماية المقامة فى كرواتيا ليحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024.

وكان عزمي محيلبة قد تأهل لنهائي بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا بعد إحرازه المركز السادس مكرر 125/122 مناصفة مع القطرى صالح الرشيد والإيطالي ريزوتي جابريلي.

كما حصل عزمي محيلبة بطل مصر فى الرماية مؤخرا على الميدالية البرونزية فى رماية الإسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية في نسختها التاسعة عشرة.

ويسعى محيلبة إلى تحقيق حلم المهتمين بالرماية بتحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس القادمة.

محيلبة من مواليد عام 1991، نظرا لإنجازاته وبطولات تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية.

توج محيلبة بالعديد من الميداليات منها برونزية كأس العالم 2020 في منافسات الأسكيت التي أقيمت في قبرص بعد تحقيقه 47 طبقا من أصل 50 في النهائى.

كما أن محيلبة بطل العالم بخمس جوائز عالمية، و3 جوائز أفريقية و3 عربية، وحصل على تسجيل الرقم العالمى فى الرميات .

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للبطل عزمى محيلبة فى الصور التالية :