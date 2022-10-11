شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: فشل انتقال زياد طارق ومحمد محمود لفيوتشر بسبب المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب فشل صفقة استعارة فيوتشر لثنائى الأهلى زياد طارق ومحمد محمود، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "فيوتشر دخل فى مفاوضات قوية مع الأهلى لاستعارة زياد طارق ومحمد محمود واتفق مع اللاعبين على تحمل راتبيهما".

ويضيف شوبير: "رفض النادى الأهلى الموافقة على الصفقة بدون مقابل مادى".

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز فى الذهاب بهدف محمد عبد المنعم فى تونس.