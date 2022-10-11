شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول من دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 16 أكتوبر الجارى، وتعد بطولة أمريكا واحدة من أهم 8 بطولات فى اللعبة، نظراً لقيمة جوائزها المادية التى تقدر بـ181 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضع تلك البطولة بفئة بطولات البلاتينيوم، وهى أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وشهدت نتائج اليوم الأول من دور الـ16 تأهل 7 لاعبين مصريين إلى ربع النهائى وهم: على فرج، نوران جوهر، طارقف مؤمن، مروان الشوربجى، يوسف سليمان، روان العربى، نور الطيب.

وفاز على فرج لاعب وادى دجلة على منافسه الكولومبى ميجيل رودريجيز بنتيجة 3 / 0 فى مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-9, 13-11.

وفاز طارق مؤمن لاعب الجزيرة على منافسه الهندي سوراف جوزال بنتيجة 3 / 0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 14-12.

وفاز يوسف سليمان على منافسه مازن هشام بنتيجة 3 / 0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-8, 11-6.

وتأهل مروان الشوربجى إلى ربع النهائى مباشرة بعد انسحاب منافسه لوكاس سيرم، والذى كان قد تعرض لإصابة قوية فى طبلة الأذن خلال مباراته أمام مصطفى عسل فى دور الـ32.



نتائج السيدات نتائج السيدات فازت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على يثرب عادل لاعبة النادى الأهلى بنتيجة 3 / 0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-4, 5-0.

فازت روان العربى لاعبة وادى دجلة على البلجيكية نيلى جليس بنتيجة 3 / 1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-4, 7-11, 11-8.

فازت نور الطيب لاعبة هليوبوليس على منافستها الإنجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3 / 0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-3, 11-3, 11-8.