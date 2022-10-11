شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب زيادة عدد جماهيره فى لقاء العودة أمام الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب زيادة العدد المسموح من الجماهير الحمراء لحضور مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي السبت المقبل، على ملعب الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في الحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة لاستاد الأهلي والسلام، والتي تصل إلى 22 ألف مشجع، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مباراته القادمة ببداية مشواره فى البطولة الأفريقية، والتي يرغب فى المنافسة على استعادة لقبها وتحقيق النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي الموقف النهائي من تحديد العدد النهائي للجماهير التي ستحضر مباراة السبت المقبل عقب الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، والذي سيتحدد خلاله الموقف النهائي لعدد الجماهير الحمراء في مباراة الاتحاد المنستيري.