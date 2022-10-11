شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه كابسى فى ثالث وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصري، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الثلاثاء، ثالث مبارياته الودية في معسكر الفريق المقام حاليا بالإسماعيلية ضمن المرحلة الثالثة من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم الجديد، حيث يلتقي المصري بفريق كابسى.

وكان المصري قد خاض المرحلة الأولى للإعداد في معسكر مغلق بالقاهرة، خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على نادي عرابي بدستة أهداف نظيفة، ثم فاز في الثانية على اتحاد الشرطة بهدف نظيف، وفي المرحلة الثانية والتي أقيمت بالأسكندرية واستمرت لنحو أسبوع، خاض المصري مباراتين أيضا، حيث فاز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية مع سموحة بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.

وأسفرت قرعة الدوري المصري عن مواجهة قوية للنادي المصري فى الأسبوع الأول مع سيراميكا، بينما يلتقى الفريق البورسعيدي في الجولة الأخيرة مع سموحة.

ومن المقرر أن يلاقي المصري نظيره الزمالك فى الأسبوع الخامس من الدوري، على أن يواجه النادي الأهلي بالجولة رقم 13.