رئيس مكافحة المنشطات: اتحاد الكرة مديون لنا بـ 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

طالب حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتسديد المستحقات المتعلقة بقيمة العينات في الدوري والمقدرة بـ5 ملايين جنيه.

وقال خميس في تصريحات عبر قناة الحياة": "قائمة المنشطات ستظهر في يناير 2024 والترامادول غير محظور حتى الآن في الدوري المصري وأنصح الرياضيين بعدم تناوله".

وأضاف: "المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنقذت الدوري في الموسم الماضي، حيث أجرينا أكثر من 100 عينة كشف منشطات ولم يظهر أي عينة إيجابية وهو ما يؤكد أن جميع اللاعبين مُلتزمين بقائمة المحظورات".

وأكمل: "البعض شكك أن هناك لاعبين تعاطوا منشطات في الموسم الماضي ولكن العينات جاءت كلها سلبية".

وتابع: "لدينا مستحقات لدى اتحاد الكرة تقدر بـ5 ملايين جنيه ولم يسددها حتى الآن والمتعلقة بقيمة العينات".

وأتم: "إذا قررنا عدم إجراء اختبارات للمنشطات في الموسم الجديد سيؤثر ذلك على سمعة الدوري".