بالمواعيد والقنوات الناقلة.. تعرف على جدول مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي مانشستر سيتي بنظيره كوبنهاجم الدنماركي، ويواجه ميلان الإيطالي نظيره تشيلسي، ويلعب ريال مدريد أمام شاختار الأوكراني.

ويستعرض الخليج 365، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا (الجولة الرابعة):

6:45 مساءً.. مانشستر سيتي وكوبنهاجن.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

6:45 مساءً.. مكابي حيفا ويوفنتوس .. القناة الناقلة ( بى ان سبورت بريميوم 12).

9:00 مساءً.. بوروسيا دورتموند وإشبيلية.. القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 1).

9:00 مساءً.. باريس سان جيرمان وبنفيكا.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

9:00 مساءً.. سيلتك ولايبزج

9:00 مساءً.. شاختار دونيتسك وريال مدريد.. القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 2).

9:00 مساءً.. ميلان وتشيلسي..القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

9:00 مساءً.. دينامو زغرب ولايبزج

الدوري السعودي

5:15 مساءً.. اتحاد جدة وضمك.. القناة الناقلة (SSC1 HD).

البطولة العربية للأندية لكرة السلة

12:00 مساءً.. الأهلي ضد أهلي حلب السوري