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«الميركاتو الصيفي» .. الأهلي ينهي تعاقداته بالخمسة

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الشارقة - اميمة ياسر - اكتفى مسئولو النادي الأهلي بإجراء 5 تعاقدات فقط لا غير في الميركاتو الصيفي، استعدادا لبدء منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

تصدر البرازيلي  «برونو سافيو» القادم من بوليفار البوليفي، صفقات المارد الأحمر، كما ضم المهاجم الدولي المصري «شادي حسين» من سيراميكا ، وزميله في نفس الفريق «مصطفى سعد» الملقب بـ « المصري».

في التقرير التالي أبرز صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي.

صفقات الأهلي الجديدة

البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي

شادي حسين من سيراميكا.

مصطفى سعد “ميسي” من سيراميكا.

كريم الدبيس من وادي دجلة.

عبد الرحمن رشدان من وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة يوم السبت المقبل باستاد الأهلي السلام .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد حمل توقيع المدافع محمد عبد المنعم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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