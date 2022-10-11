شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التخطيط لمباراة الحسم أمام اتحاد المنستيري بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تجهيز لاعبيه لمباراة الحسم أمام الاتحاد المنستيرى فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، والتى يأمل فيها المدرب السويسرى حسم تأهل المارد الأحمر لدور الـ16 بالبطولة لمواصلة مشواره نحو العودة لزعامة أفريقيا.

ويعكف كولر على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية ومنح التعليمات الفنية الخاصة التي يرغب فى تنفيذها أمام بطل تونس، وعقد عدة جلسات مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد وتنفيذ التعليمات على أكمل وجه وضرورة الترابط بين الخطوط والاعتماد على اختراق خطوط المنافس عن طريق التمريرات الكثيرة.

وحث كولر الأهلي على ضرورة الاستحواذ على الكرة لأطول وقت ممكن لمنع الفريق المنافس من السيطرة على الكرة ومن ثم تهديد مرمى الفريق الأحمر خلال المباراة، وضرورة استغلال الثغرات التي ستتواجد في صفوف الفريق التونسي من أجل قتل المباراة مبكراً.