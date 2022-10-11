شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يتوقعون اقتراب الأهلى والزمالك من التأهل لمجموعات دور الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع اقتراب الأهلى والزمالك من التأهل لمجموعات دور الأبطال بعد فوزهما في مباريات الذهاب، توقع غالبية القراء اقتراب الأهلى والزمالك من التأهل لمجموعات دور الأبطال بعد فوزهما في مباريات الذهاب.

وتوقع 81% من القراء اقتراب الأهلى والزمالك من التأهل لمجموعات دور الأبطال بعد فوزهما في مباريات الذهاب، بينما استبعد 19% من القراء اقتراب الأهلى والزمالك من التأهل لمجموعات دور الأبطال بعد فوزهما في مباريات الذهاب.