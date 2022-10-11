شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل الزمالك بلقاء العودة أمام فلامبو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق أمام فلامبو البورندى فى لقاء العودة بدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

يأتي ذلك بعدما وضع الزمالك قدما في دور المجموعات الأفريقي عقب فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل أحرزه حسام عبد المجيد، والذى أقيم باستاد برج العرب أيضا ، نظرا لإقامة اللقاءين بالقاهرة بناءً على موافقة بطل بوروندي بدلا من إقامة لقاء الذهاب بتنزانيا .

ومن المقرر أن يقوم فيريرا بإراحة بعض العناصر الأساسية قبل الدخول في معترك الدورى والذى سيخوض فيه الفريق الأبيض أولى مبارياته أمام سموحة، والذى من المتوقع أن يكون لقاءً صعبا نظرا لقوة المنافس ووجود طارق العشرى على رأس القيادة الفنية للفريق والذى نجح في تحقيق الفوز على الفريق الأبيض في الموسم الماضى.

في الوقت نفسه، يعمل فيريرا على بتجربة بعض اللاعبين الجدد والذى تعاقد معهم الفريق مثل مصطفى الزنارى وزكريا الوردى وإبراهيما نداى، خاصة الثنائى الأخير اللذان شاركا بشكل أساسى في اللقاء الأخير ، ويحاول المدير الفني تأهيلهم بالشكل اللائق حتى يتم الإعتماد عليهم بشكل أساسى خلال المباريات المقبلة.