شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحذر لاعبيه من السوشيال ميديا قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى فريقه من خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن آرائهم فى الملفات الكروية، وذلك لفرض حالة من التركيز على جنبات الفريق استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وشدد "القيصر"، فى اجتماعه مع اللاعبين، على ضرورة الالتزام بالتعليمات بحثاً عن بداية موفقة فى الدوري، لاسيما بعدما أوقعت القرعة الدراويش فى مواجهة الأهلى بالجولة الأولى للمسابقة على غرار الموسم الماضى.

وفى وقت سابق قال باهر المحمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، إن رغبته الأولى دائما هي الاستمرار مع ناديه الحبيب، على الرغم من تلقيه الكثير من العروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب المحمدى عبر صفحته على "فيس بوك"، "رغبتي الأولى دائما هي الاستمرار في نادينا الحبيب "الإسماعيلي" بالرغم من العروض التي تأتيني والنادي الإسماعيلي قام بتقديري ماديا بشكل مُرضٍ في عقدي الحالي، ولكن ظروف النادي المالية تحول دون التزامه بسداد المستحقات في مواعيده".

وأضاف المحمدى، "مستحقاتي المتبقية لدى النادي من الموسم الماضي اثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه واضطررت لبيع سيارتي لإكمال مصاريف زواجي، وعلى الرغم مما سبق لم أطلب من أي مسئول في النادي الرحيل وأؤكد رغبتي في الاستمرار مع النادي".

وتابع لاعب الإسماعيلى، "يشهد على ذلك المهندس خالد زين والأستاذ وليد شعيب والكابتن حسني عبد ربه والسؤال المهم: هل الضائقة المالية للنادي الإسماعيلي هي التي ستضطره لبيع لاعبيه؟ الإجابة عند مجلس الإدارة".