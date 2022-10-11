شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للبنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول بنادي فاركو، بقيادة البرتغالي نونو ألميدا، تدريباته اليوم الثلاثاء، بملعبه بالإسكندرية، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء معسكره المغلق بالقاهرة.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.

وأجرت رابطة الأندية مراسم قرعة الدوري الجديد بأحد الفنادق الكبري بحضور ممثلي ومندوبي الـ 18 المشاركين فى المسابقة المقرر إنطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

ويشارك في بطولة الدورى 18 ناديًا هى الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، بيراميدز، فيوتشر، وطلائع الجيش، سموحة، البنك الأهلى، فاركو، انبي، المقاولون العرب، الاتحاد، وسيراميكا، المصري، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، الداخلية .

وجاءت مباريات فاركو كالتالى..

البنك الأهلي – فاركو

فاركو - حرس الحدود

المقاولون العرب – فاركو

فاركو - الاسماعيلي

أسوان - فاركو

فاركو - الداخلية

الاتحاد السكندري - فاركو

فاركو - الاهلي

غزل المحلة – فاركو

فاركو - فيوتشر

فاركو – طلائع الجيش

سموحة – فاركو

فاركو - سيراميكا

بيراميدز – فاركو

فاركو - انبى

المصري البورسعيدى – فاركو

فاركو – الزمالك.