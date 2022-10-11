شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته الليلة استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول للكرة بنادى الزمالك لتدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بالأمس، بناءً على قرار فيريرا، الذى فضل منحهم أكبر فترة ممكنة من الراحة في ظل وجود وقت كافى وبعد تحقيق الفريق لفوز في لقاء الذهاب أمام فلامبو بطل بوروندى بهدف دون مقابل فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا .

ويسعى فيريرا لإراحة أكبر عدد من اللاعبين فى لقاء العودة استعدادا لمواجهة سموحة فى الأسبوع الأول للدورى الممتاز المقرر انطلاقه يوم 18 أكتوبر الجارى، وهى المباراة التى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على مسابقة الدورى للعام الثالث على التوالى وهو الإنجاز الذى لم يحققه الفريق الأبيض من قبل .

من ناحية أخرى، أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الأداء في مباراة فلامبو البوروندي لم يكن الأفضل فى المباراة التى جرت بينهما أول أمس الأحد باستاد برج العرب .

وقال المشرف على الكرة، إن ما حدث أمر طبيعي لأن هناك صفقات جديدة دخلت على الفريق، بخلاف وجود غيابات بسبب الإصابات الكثيرة، التي يعاني منها الفريق.

وأضاف أمير مرتضى، "الأداء سيتحسن بمرور الوقت، وحققنا فوزا مهما، وقطعنا خطوة جيدة نحو التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا".