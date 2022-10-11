شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى إياب دور الـ32 الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة فيريرا، لمباراة الإياب مع فريق فلامبو دى سنتر البوروندى بعد الفوز الذى حققه الفارس الأبيض فى مباراة الذهاب باستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندى



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى تقام مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندى

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، ويتم نقل مباراة الزمالك وفلامبو دى سنتر البوروندى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشوار الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

واجتاز نادي الزمالك المهمة الاولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق اليكت سبورت التشادي بنتيجة أربعة اهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي ثم فاز ذهاباً على فلامبو دى سنتر بهدف دون رد.

الزمالك يبحث عن اللقب الأفريقى السادس

ونجح نادي الزمالك فى حصد لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي ليشارك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا أملا فى تحقيق اللقب السادس فى تاريخ القلعة البيضاء.