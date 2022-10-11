شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يبدأ تجهيز الحرس لمواجهة فيوتشر فى انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق حرس الحدود مباريات قوية في الموسم الجديد، حيث يستهل الفريق مواجهاته بملاقاة فيوتشر فى الأسبوع الأول، بينما جاءت مبارياته مع الزمالك في الأسبوع الثامن، والأهلي في الأسبوع الأخير من الدوري الأول.

وبدأ أحمد أيوب التحضير لمباراة فيوتشر فور إعلان القرعة، ويركز المدير الفني للحرس على بعض التفاصيل الصغيرة في المران، خاصة في ظل أفضلية المنافسة من الناحية الجاهزية بعد خوضه لأربعة مواجهات في الكونفدرالية.

ويترقب الجميع الظواهر الجديدة التي ستظهر علي المسابقة في ثوابها الجديد، ومن بينها ظهور أسماء واعدة جديدة، وأبرزهم أحمد أيوب نجم الأهلي وحرس الحدود، والذى سيقود الحرس كرجل أول بعد تاريخ حافل من الإنجازات والبطولات والخبرات طوال مسيرته التدريبية.

يعد أيوب أحد الأسماء الجديدة والتي يتوقع له الجميع بمستقبل كبير في مجال التدريب كونه يحمل سيرة ذاتية كبيرة وخبرات متراكمة ستدفعه للإعلان عن نفسه خاصة بعدما نجح في إظهار هذه البوادر من خلال فترة الإعداد ونجاحه في تكوين فريق جيد وفرض اسلوب لعب معين يمزج بين التنظيم الدفاعي والاسلوب الهجومي المتنوع وهذا بهدف قيادة الحرس لمواجهة الظروف الصعبة ونقص الإمكانيات عكس الاندية الأخرى التي لديها امكانيات كبيرة

وجاءت مباريات الحرس في الدوري كالتالي:

الاسبوع الاول حرس الحدود × فيوتشر

الثاني فاركو × حرس الحدود

الثالث حرس الحدود × سموحه.

الرابع سيراميكا × حرس الحدود

الخامس حرس الحدود × بيراميدز

السادس انبي × حرس الحدود.

السابع المصري × حرس الحدود.

الثامن الزمالك × حرس الحدود.

التاسع البنك الاهلي × حرس الحدود.

العاشر حرس الحدود × طلائع الجيش ..

الحادي عشر المقاولون × حرس الحدود.

12حرس الحدود ×الاسماعيلي.

13 اسوان× حرس الحدود.

14 حرس الحدود × الداخلية.

15 الاتحاد × حرس الحدود.

16 حرس الحدود× غزل المحلة.

17 الأهلي × حرس الحدود.