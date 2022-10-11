شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه أهلى حلب السورى فى دور الـ16 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، مع أهلى حلب السورى فى دور الـ16 من منافسات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

وكان الأهلى قد تغلب على الميناء اليمنى والغرافة القطرى والرياضى اللبناني، متصدرا مجموعته فى مباريات الدور الاول من البطولة محققا العلامة الكاملة .

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى، والذى تأهل إلى ربع نهائى البطولة.