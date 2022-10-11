شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش تحضيرا لمباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي، المحدد لها السبت المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأهلي والسلام، بعدما حقق الفوز في موقعة الذهاب بتونس بهدف نظيف.

ويعمل مارسيل كولر المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبي الأهلي والأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون، وبعض الجمل التي ينوى تطبيقها الفترة المقبلة، بخلاف رغبته فى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين للوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني.

في سياق مختلف، أثنى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على لاعبيه الذين نجحوا فى تطبيق تعليمات الجهاز الفني بشكل كبير أمام الاتحاد المنستيري التونسي، مؤكدا أن بداية المشوار الأفريقي لم تكن سهلة، والأهلي واجه خصمًا قويًّا على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن بشكل مستمر، ومع المزيد من العمل سوف يصل إلى مستويات أفضل ويحقق البطولات.

وأضاف كولر، «حتى الآن حققنا الفوز في مباراة الذهاب، ولدينا مهمة صعبة في العودة نسعى إلى حسمها، وأؤكد أن الطريق طويل أمامنا، ولكننا سوف نقدم كل ما لدينا للنجاح في مهمتنا»، مشيرا إلى أن الأهلي فرض إيقاعه على الاتحاد المنستيري وحرمه من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، مؤكدًا أن الفريق يملك درجة كبيرة من التجانس سوف يعمل على استغلالها في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا أن هناك روحًا طيبة للغاية بين اللاعبين، والجميع في حساباته سواء من شارك في المباراة أو من استمر على مقاعد البدلاء.

وتابع، «المهم دائمًا أن نحقق المكسب. كل لاعب يساند زميله وهذه روح رائعة بين الجميع. سعيد بفرحة اللاعبين بعد الفوز. محمد عبد المنعم احتفل بشكل جنوني لدرجة أنه أصابني في قدمي، وددت لو منحته بطاقة صفراء»، مؤكدًا أنه يثق في دعمهم المستمر للاعبين لإكمال المشوار والتتويج بالبطولات، وأنه يعمل بشكل مستمر على ذلك، لدرجة أنه لا يملك الوقت للتحرك في القاهرة والاستمتاع بالمعالم التاريخية بها.