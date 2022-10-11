شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيرى بعدما حقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب فى تونس ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى نسخته الجديدة بهدف دون رد.

موعد مباراة الإياب بين الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاهلى يبحث عن اللقب الحادى عشر في دوري الابطال الافريقى

ويطمح النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربي الموسم الماضي.

وعاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب في القاهرة .

ولعب محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، دور البطولة في الوقت القاتل، وخطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، ليمنح المارد الاحمر عودة قوية لبطولته المفضلة.