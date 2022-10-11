شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهى الانتقالات الصيفية بـ16 صفقة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع 16 صفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وانتهت فترة القيد فى الانتقالات الصيفية الخاصة بفريق سموحة، بعدما استقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق السكندرى على هذه التدعيمات مع الإبقاء على بعض اللاعبين وتصعيد بعض الناشئين للفريق.

وتعاقد سموحة مع 16 لاعبا، هم كل من: أحمد السعدني (حارس مرمى – البنك الأهلي) - جونيور أجايي (النصر الليبي) – الفلسطيني محمد رشيد (برسيب الإندونيسي) - أحمد عيسى (الخريطيات) - محمود الملك (أبوقير للأسمدة) - أحمد حسين (النصر)- محمد عصام (لافينا) – إسلام كانو (بتروجت) – بسام وليد (وادي دجلة) – - أحمد حامد شوشة (المصري)- أحمد عبد العزيز (المقاولون العرب) – بنجامين برنارد بواتينج (الاتحاد السكندري) – محمود شبانة (الزمالك) – أحمد مصطفى (الإسماعيلي)، دوكو دودو (أف ماس البنيني)- الهولندى رضا البرجيجى (أوتريخت الهولندى).

بينما رحل عن سموحة العديد من اللاعبين، والتى جاءت أبرزهم المغربى عبد الكبير الوادى ومروان حمدى ورجب نبيل ومحمد كناريا ومحمد شكرى وأحمد بيكهام وغيرهم.

وجاءت مباراة سموحة خلال الدور الأول كالتالي :

الزمالك * سموحة

سموحة * البنك الاهلي

حرس الحدود * سموحة

سموحة * المقاولون العرب

الإسماعيلي * سموحة

سموحة * أسوان

الداخلية * سموحة

سموحة * الإتحاد السكندري

الأهلي * سموحة

سموحة * غزل المحلة

فيوتشر * سموحة

سموحة * فاركو

سموحة * طلائع الجيش

سيراميكا * سموحة

سموحة * بيراميدز

انبي * سموحة

سموحة * المصرى