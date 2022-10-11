شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون بطل سيراليون فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
موعد مباراة فيوتشر وكالونتقام مباراة فيوتشر وكالون الأحد المقبل، ويبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات.
فيوتشر وكالون، بعدما نجح فيواشر فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.
فيوتشر وكالون.. علي ماهر ينهي أفراح الفوز في لقاء الذهاب
من جهته طالب على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبيه بضرورة غلق ملف مباراة ذهاب دور الـ 32 بعد الفوز على كالون إف سي في عقر داره بهدفين نظيفين، مؤكدا أهمية مباراة العودة وضرورة عدم استقبال أي أهداف لضمان التأهل إلى دور المجموعات.
فيوتشر وكالون.. أبناء على ماهر يحلمون بأول لقب أفريقيوأكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، أن فريقه يسعى للمنافسة على لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية في ظهوره الأول بالبطولة، وقال عبد الكريم، إن فيوتشر قدم مباراة قوية رغم الإجهاد نتيجة رحلة السفر الشاقة إلى ليبيريا التي استضافت المباراة، بجانب إقامة اللقاء على ملعب نجيب صناعي، وأوضح أن فريقه يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة والمنافسة على لقبها، خصوصا أنه يضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأشار إلى أن فريقه يسعى لتأمين تفوقه في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل.