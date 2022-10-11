شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون بطل سيراليون فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، تحديا جديدا، عندما يستضيف كالون إف سي بطل سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





موعد مباراة فيوتشر وكالونتقام مباراة فيوتشر وكالون الأحد المقبل، ويبحث فيوتشر عن حسم التأهل لدور المجموعات.

فيوتشر وكالون، بعدما نجح فيواشر فى انتزاع فوز ثمين على كالون إف سي في عقر داره بثنائية نظيفة سجلها مروان محسن ومصطفى البدري ليضع فيوتشر قدما في دور المجموعات.