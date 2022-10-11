شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عمرو السيسى قادما من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع عمرو السيسى، لاعب وسط نادى طلائع الجيش، ليكون الصفقة الأخيرة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع عمرو السيسى على جميع بنود عقده مع الزمالك، كما تم إنهاء المفاوضات مع ناديه ليكون لاعبا جديدا فى الزمالك، وسيكون إضافة كبيرة لوسط نادى الزمالك فى الموسم الجديد، ليكون ثالث اللاعبين الجدد فى هذا المركز بعد ضم المغربى زكريا الوردى من الرجاء، ونبيل عماد دونجا من بيراميدز.



اللاعب عمرو السيسي

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 8 صفقات، وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى من طلائع الجيش، والبنينى سامسون أكينولا، ومصطفى شلبى من إنبى، وأخيرا عمرو السيسى من الطلائع، مع استعادة محمد صبحى مرة أخرى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.