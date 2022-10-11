شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد المنستيري: لم نستحق الهزيمة أمام الأهلي .. ولن أتحدث عن صحة الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، عن استيائه، عقب هزيمة فريقه أمام النادي الأهلي عصر أمس الأول بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال نوفيتش، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرى أن التعادل نتيجة عادلة وفقًا لسير المباراة، فقد ظهرنا بشكل جيد على مدار شوطي المباراة، وحاولت أن أجعل لاعبي فريقي في حالة من التركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، ولم أجلس لحظة واحدة على مقاعد البدلاء، ولكن في النهاية خسرنا بسيناريو قاتل".

وأضاف: "لقد فاجأني كولر المدير الفني للأهلي بالدفع ببعض اللاعبين الجدد منذ بداية المباراة مثل سافيو، وقدم الأحمر مباراة جيدة خاصة في وسط الملعب بفضل لاعب مثل ديانج وكذلك عمرو السولية، كما أنه لا تزال أمامنا مباراة أخرى في القاهرة، وعلينا أن نستعد جيدًا للظهور بأفضل طريقة ممكنة.