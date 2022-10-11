شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: رغبة مصطفى شلبى كانت اللعب للأهلى والزمالك حقق كل طلباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن مصطفى شلبى لاعب الفريق المنضم حديثا للزمالك كانت رغبته اللعب للأهلى قبل الاستقرار على الانضمام للفريق الأبيض.

وقال رئيس إنبى، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن الزمالك حقق كل متطلبات النادى، مشيرا إلى أن مفاوضات الزمالك بدأت منذ 10 أيام.

كما كشف الشريعى على إتمام صفقة ضم عماد ميهوب للعب فى نادى إنبى قادما من بيراميدز.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن ضم مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رسميا.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن مصطفى شلبي من أفضل الأجنحة في الدوري المصري.

وأنهى مسؤولو القلعة البيضاء الاتفاق مع إدارة النادي البترولي على كافة التفاصيل.