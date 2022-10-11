شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع يوسف حسن مهاجم وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك، التعاقد مع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب ووادى دجلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الجديد.

ونجح الزمالك فى الحصول على توقيع يوسف حسن مهاجم وادى دجلة صاحب الـ19 عاما لتدعيم خط الهجوم.



يوسف حسن

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 9 لاعبين، هم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى من طلائع الجيش، والبنينى سامسون أكينولا، ومصطفى شلبى من إنبى، وعمرو السيسى من الطلائع، وأخيرا يوسف حسن مهاجم وادى دجلة مع استعادة محمد صبحى مرة أخرى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.