شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الزمالك الـ10 والراحلين بعد انتهاء الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الميركاتو الصيفي لموسم 2022 / 2023، ونجح نادي الزمالك في إبرام 10 صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة بعدما حرم من القيد لفترتين في الموسم المنقضي.
وجاء ميركاتو الزمالك لموسم 2022 - 2023
١- محمد صبحي
٢- عمر جابر
٣- نبيل عماد دونجا
٤-مصطفي الزناري
٥-سامسون اكيونولا
٦- زكريا الوردي
٧- ابراهيما نداي
٨- عمرو السيسي
٩- مصطفي شلبي
10 - يوسف حسن
رحيل كلا من
١- حازم امام
٢-محمود علاء
٣- محمود شبانه
٤-رزاق سيسيه
٥-عمر السعيد
٦- اسلام جابر
٧- ايمن حفني
٨- محمد اوناجم
٩- أشرف بن شرقي
١٩- طارق حامد
١١- محمد ابو جبل