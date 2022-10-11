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تعرف على صفقات الزمالك الـ10 والراحلين بعد انتهاء الميركاتو

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الميركاتو الصيفي لموسم 2022 / 2023، ونجح نادي الزمالك في إبرام 10 صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة بعدما حرم من القيد لفترتين في الموسم المنقضي.

 

وجاء ميركاتو الزمالك لموسم 2022 - 2023

١- محمد صبحي

٢- عمر جابر

٣- نبيل عماد دونجا

٤-مصطفي الزناري

٥-سامسون اكيونولا

٦- زكريا الوردي 

٧- ابراهيما نداي

٨- عمرو السيسي

٩- مصطفي شلبي

10 - يوسف حسن

 

رحيل كلا من 

١- حازم امام

٢-محمود علاء

٣- محمود شبانه

٤-رزاق سيسيه

٥-عمر السعيد

٦- اسلام جابر

٧- ايمن حفني

٨- محمد اوناجم

٩- أشرف بن شرقي

١٩- طارق حامد 

١١- محمد ابو جبل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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