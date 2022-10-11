شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الزمالك الـ10 والراحلين بعد انتهاء الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الميركاتو الصيفي لموسم 2022 / 2023، ونجح نادي الزمالك في إبرام 10 صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، خاصة بعدما حرم من القيد لفترتين في الموسم المنقضي. وجاء ميركاتو الزمالك لموسم 2022 - 2023 ١- محمد صبحي ٢- عمر جابر ٣- نبيل عماد دونجا ٤-مصطفي الزناري ٥-سامسون اكيونولا ٦- زكريا الوردي ٧- ابراهيما نداي ٨- عمرو السيسي ٩- مصطفي شلبي 10 - يوسف حسن رحيل كلا من ١- حازم امام ٢-محمود علاء ٣- محمود شبانه ٤-رزاق سيسيه ٥-عمر السعيد ٦- اسلام جابر ٧- ايمن حفني ٨- محمد اوناجم ٩- أشرف بن شرقي ١٩- طارق حامد ١١- محمد ابو جبل