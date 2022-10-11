شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والاتحاد ..مواجهة مصرية محتملة في البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مصرية محتملة بين فريقي سلة الأهلى والاتحاد السكندرى، في منافسات البطولة العربية للسلة التي تقام بالكويت، وتختتم 15 أكتوبر الجارى.

ونجح الأهلى في التأهل إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة، بينما تأهل الأتحاد السكندرى إلى ربع نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع أهلى حلب السورى، ويلتقى الاتحاد مع الفائز من مباراة كاظمة الكويتى ووداد بوفاريك، وفوز الأهلى فى مباراته غدا الثلاثاء يصعد به إلى ربع النهائى أيضا رفقة الاتحاد.

حالة الصعود، يلتقى الأهلى مع الفائز من الجهراء الكويتى والبشائر العمانى، في ربع النهائي، وفوز الأهلى والاتحاد في ربع النهائي يجعل الفريقان يلتقيان في نصف النهائي، وفقا لجدول البطولة للأدوار النهائية.