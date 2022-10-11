شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: شادى حسين سيصبح من هدافى الأهلى.. وصلاح محسن لم يعترض على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق، الجديد سيظهر بشكل مغاير، وأتمنى أن يعود كما كان عليه من قبل، والموسم الجديد صعب على جميع الأندية.

وقال أحمد سامى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "صلاح محسن لم يعترض على الانتقال لسيراميكا، وأتمنى أن يكون موفقا معنا فى الموسم الجديد وتأخر الصفقة من أجل الاتفاق على شكل الصفقة ليس إلا".

وتابع مدرب سيراميكا: "سيراميكا لم يتكلف ماديا سوى فى النيجيرى جون إيبوكا ومحمد كناريا ومحمد بسام، وطموحى الأداء بشكل جيد وتقديم نتائج إيجابية ومن طبيعتى مبحبش فتحة الصدر".

وعن شادى حسين، قال أحمد سامى: "شادى حسين سيصبح من هدافى الأهلى، وواحدة واحدة سيظهر بشكل يليق بإمكانياته العالية، ومكانه الطبيعى رقم 9، والأهلى لا يحتاج لمهاجمين بوجود شادى حسين وحسام حسن ومحمد شريف".