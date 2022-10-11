شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات قيد عمرو السيسى ومصطفى شلبى باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات قيد الثنائى عمرو السيسى ومصطفى شلبى، لاعبي طلائع الجيش وإنبى فى قائمة الفريق للموسم الجديد، قبل غلق باب القيد من جانب اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد.

يغلق فى تمام الثانية عشرة منتصف الليل، اتحاد الكرة باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز استعدادا للموسم الكروى الجديد، على أن يتم غلق باب القيد للقسم الثاني فى 13-10-2022، وللقسم الثالث في 18-10-2022، وللقسم الرابع الخميس 20-10-2022.

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، تعليمات القيد للموسم الجديد 2022-2023 على النحو التالي، قيد 30 لاعبا في القسم الأول، 25 لاعبا لدوري "2001" + 5 مواليد 2000 _ 1999، 5 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز، واثنان بالقسم الثاني، وأجنبي واحد بالقسم الثالث.

ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد أخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط"، وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد، 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير، يتم عمل أشعة لبيان أعمار اللاعبين 2007 - 2008 منعا لأي تلاعب.

ولا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.