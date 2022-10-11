شكرا لقرائتكم خبر عن صالح: مجلس إدارة أسوان وفّر كل طلبات ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن جميع طلبات الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين تمت تلبيتها.

وقال صالح، في تصريحات تليفزيونية: "مجلس إدارة أسوان أبرم العديد من التعاقدات المميزة هذا الموسم، على رأسها الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق، وثنائي المصري أحمد حمودي وإسلام عطية، وديلسون كاموني مهاجم المنتخب الأنجولي، وغيرهم".

وأضاف: "نسعى لتقديم أفضل ما يمكن في الموسم الجديد، كما أن جميع الأندية أبرمت العديد من الصفقات المميزة، ولن توجد مباراة سهلة، كما أتمنى أن يخوض أسوان مبارياته على ملعبه".