قبل دقائق من غلق باب الانتقالات.. الزمالك يعلن ضم عمرو السيسي ومصطفى شلبي رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام مصطفى شلبي وعمرو السيسي إلى النادي الأبيض، قادمين من ناديي إنبي وطلائع الجيش، وذلك قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقال منصور، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إن "مصطفى شلبي من أفضل اللاعبين الممتازين، ومن الأجنحة في الدوري، وهو من أفضل الأجنحة التي تلعب في الجناح الأيسر".

وأضاف رئيس الزمالك: "أتابع مصطفى شلبي، وأعتقد أنه يحتاج إلى الانضمام إلى منتخب مصر، لأنه من أفضل اللاعبين في مركزه بمصر، بغض النظر أنه أحرز هدف في الأهلي، ولم نضمه لهذا السبب".

وتابع: "رأيت بيان من النادي الأهلي أنه لا يريد مصطفى شلبي، وهذا الأمر لم يحدث، ولدي دليل أنهم كانوا يريدون ضمه".

وواصل منصور: "العقد الذي يحمله مصطفى شلبي لدينا منذ شهر ونصف، ولكن لم أريد أن أخرجه، وتحدثنا مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ودخلنا في مفاوضات، وسمح لنا بالتعاقد مع مصطفى شلبي".

كما أعلن مرتضى منصور عن ضم عمرو السيسي، لصفوف النادي الأبيض قادماً من طلائع الجيش، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال منصور في الفيديو: "أخر صفقات الزمالك عمرو السيسي، وعمرو موت نفسه من أجل الانضمام لنادي الزمالك وقال لي أنه على أتم الاستعداد للتنازل عن أي مبالغ مالية للانضمام للزمالك، وهذه هي النوعية التي أبحث عنها".

وأضاف: "عقد عمرو في الزمالك 4 سنوات وهو إضافة قوية لخط وسط الزمالك، وأصبحنا نمتلك خط وسط حديدي".

واختتم رئيس الزمالك: "سيتم عمل مؤتمر صحفي لمصطفى شلبي مع جميع الصفقات الجديدة، بعد مباراة فلامبو في إياب دوري أبطال أفريقيا".