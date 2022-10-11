مدرب المنستيري يكشف عن أفضل لاعبي الأهلي.. وهذا سبب الخسارة في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد داركو نوفيتش المدير الفني للاتحاد المنستيري أنه على علم بأغلب لاعبي الأهلي، مشيرُا أنه توقع بداية حسين الشحات للمباراة بدلًا من سافيو.

وقال داركو نوفيتش في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2": "خسرنا من الأهلي في آخر 30 ثانية وفخور بلاعبي فريقي لأنهم نجحوا في كل ما قلته لهم وكنا نستحق التعادل".

وأضاف: "الأهلي هو الفريق الأكبر في إفريقيا وما حدث هو نقص خبرة وتركيز، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ أن يواجه الكثير من لاعبي فريقي نجوم الأهلي".

وأكمل: "عندما تابعت تشكيل الأهلي كنت على علم بـ7 لاعبين، والسولية وديانج يمثلان ثنائية قوية في خط وسط الأهلي، وأعلم أن هذا الثنائي هو الأفضل في إفريقيا".

وأردف: "لم نعرف أي شئ عن برونو سافيو، وتوقعت أن يبدأ الأهلي بـ حسين الشحات أساسيا".

واختتم: "أعلم جيدًا قدرات مجدي أفشة ولم يغب عن ذهني أبدًا، ولكنني أعلم أيضا أنه بعيد عن تشكيل الأهلي منذ فترة ولن يبدأ أمامنا".

وحقق الأهلي فوزاً قاتلاً على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في انتظار لقاء العودة.