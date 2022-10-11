"رغبته كانت الأهلي".. رئيس إنبي يكشف كواليس انتقال مصطفى شلبي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على تعاقد الزمالك رسميًا مع مصطفى شلبي، مشيرًا أن رغبة اللاعب في البداية كانت الانتقال للأهلي.

وقال الشريعي في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 2": "رغبة مصطفى شلبي كانت الانضمام للأهلي في البداية ولكن الزمالك وفر احتياجات إنبي لذا انضم اللاعب لهم، رغم دخول المصري في الصورة"

وأضاف الشريعي: "تفاوضنا مع مسؤولي الأهلي، وكانت هناك مفاوضات بالفعل لانتقال مصطفى شلبي، ولكن يبدو أن الاحتياجات التي طلبناها لم تتوافق مع العرض المقدم من الأهلي"

وأوضح: "أحمد عيد لاعب الزمالك انضم لإنبي، وهو من ضمن صفقة مصطفى شلبي"

وأكمل: "الزمالك بدأ التفاوض مع إنبي رسميًا لضم مصطفى شلبي منذ 10 أيام"

وأردف: "إنبي تعاقد رسميًا مع عماد ميهوب من بيراميدز، ومحمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة"

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن انضمام مصطفى شلبي إلى النادي الأبيض رسميًا، قادماً من نادي إنبي.