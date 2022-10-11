ملف الخليج 365.. صفقات الزمالك.. وعودة تاو لمران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهد أمس الإثنين العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن التعاقد مع مصطفى شلبي وعمرو السيسي، بالإضافة لعودة بيرسي تاو إلى مران الأهلي.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الإثنين أبرز الأحداث الرياضية:

خاص.. الزمالك ينهي صفقة جديدة ويحصل على الاستغناء الخاص بها

مرتضى: أرفض الوقيعة بين فيريرا وجمال عبد الحميد.. وأدعمه باستمرار

رسميًا.. سيراميكا يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

باللون الأخضر.. الزمالك يعلن قميصه الثالث للموسم الجديد (فيديو)

عودة تاو للتدريبات الجماعية في الأهلي .. وهذا موقف عمار حمدي

عبدالحفيظ: الأهلي سيطر على المباراة أمام الاتحاد المنستيري.. وننتظر الأفضل من سافيو

مرتضى منصور يعلن انضمام مصطفى شلبي للزمالك