الزمالك يعلن ضم عمرو السيسي رسميًا.. وهذا موقف عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعاقد القلعة البيضاء رسميًا مع عمرو السيسي، لاعب طلائع الجيش، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال مرتضى منصور في فيديو عبر قناة الزمالك: "أخر صفقات الزمالك عمرو السيسي، وعمرو "موت نفسه" من أجل الانضمام لنادي الزمالك وقال لي أنه على أتم الاستعداد للتنازل عن أي مبالغ مالية للانضمام للزمالك، وهذه هي النوعية التي أبحث عنها".

وأضاف مرتضى: "عقد عمرو في الزمالك 4 سنوات وهو إضافة قوية لخط وسط الزمالك، وأصبحنا نمتلك خط وسط حديدي".

وأكمل رئيس نادي الزمالك تصريحاته: "الزمالك أبرم 11 صفقة من أفضل الصفقات في مصر".

وأردف مرتضى: "أنا كنت أريد ضم عبد الله السعيد، ولكن هو فكر في أنه يتبقى له سنة أو سنتين فقط، وتحدثت مع سالم الشامسي مالك بيراميدز وقال لي عبد الله من أصول النادي".

وخلال نفس مقطع الفيديو علق السيسي على انتقاله للزمالك قائلًا: "بشكر المستشار مرتضى منصور لأنه كافح من أجل انضمامي للزمالك".