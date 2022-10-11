مصدر لمصراوي: أحمد عيد لاعب الزمالك ينتقل إلى إنبي على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد مصدر، أن أحمد عيد ظهير أيمن نادي الزمالك، انتقل إلى صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد عيد انضم إلى صفوف نادي إنبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".

وكان الزمالك أعار أحمد عيد في بداية الموسم الماضي إلى طلائع الجيش، قبل أن يتم التراجع عن الأمر في النهاية، وبعد ذلك توجهت دفة اللاعب الشابللإسماعيلي.

ولم يشارك أحمد عيد لعدد كبير من الدقائق في صفوف الدراويش، وبعد ذلك أعلن الزمالك إلغاء الإعارة، وعودته للفريق الأبيض ولكنه لم يشارك مع الزمالك بسبب إيقاف القيد.