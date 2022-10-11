خاص.. الزمالك ينهي صفقة جديدة ويحصل على الاستغناء الخاص بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تحويل القلعة البيضاء قيمة انتقال يوسف حسن لاعب وادي دجلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "ليلا كورة" إن الصفقة انتهت بشكل كامل لنادي الزمالك وحصلو على الاستغناء الخاص باللاعب وسددو قيمة الصفقة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه حسم صفقة يوسف حسن مهاجم وادي دجلة، ليكون لاعبًا للفريق الأبيض قبل بداية الموسم الجديد (2022-2023).

وأكد مرتضى في تصريحات سابقة عبر شاشة "الزمالك"، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، أن ناديه استطاع ضم يوسف حسم من وادي دجلة.

وتابع :"جمهور الأهلي كان يطلق على يوسف حسن (محمد صلاح الجديد)".

وأوضح مرتضى خلال تصريحاته، أن صفقة ضم يوسف حسن جاءت بطلب من المدرب البرتغالي فيريرا، قائلاً :"فيريرا طلب يوسف حسن، ويتبقى الآن صفقتين".

وكان يوسف حسن (19 عامًا) بدأ مع فريق الشباب بنادي المقاولون العرب، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021.