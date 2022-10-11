مرتضى منصور يعلن انضمام مصطفى شلبي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن انضمام مصطفى شلبي إلى النادي الأبيض، قادماً من نادي إنبي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على "يوتيوب": "مصطفى شلبي من أفضل اللاعبين الممتازين، ومن الأجنحة في الدوري، وهو من أفضل الأجنحة التي تلعب في الجناح الأيسر".

وأضاف: "أنا أتابع مصطفى شلبي، وأعتقد أنه يحتاج إلى الانضمام إلى منتخب مصر، لأنه من أفضل اللاعبين في مركزه بمصر، بغض النظر أنه أحرز هدف في الأهلي، ولم نضمه لهذا السبب".

وأكمل رئيس الزمالك: "رأيت بيان من النادي الأهلي أنه لا يريد مصطفى شلبي، وهذا الأمر لم يحدث، ولدي دليل أنهم كانوا يريدون ضمه".

وتابع: "العقد الذي يحمله مصطفى شلبي لدينا منذ شهر ونصف، ولكن لم أريد أن أخرجه، وتحدثنا مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ودخلنا في مفاوضات، وسمح لنا بالتعاقد مع مصطفى شلبي".

واختتم رئيس الزمالك: "سيتم عمل مؤتمر صحفي لمصطفى شلبي مع جميع الصفقات الجديدة، بعد مباراة فلامبو في إياب دوري أبطال أفريقيا".

ومن جانبه، عبر مصطفى شلبي عن سعادته بالانضمام لنادي الزمالك، قائلاً: "أنا سعيد بتمثيل نادي الزمالك وهذا شرف لي، وسأحاول تقديم أقصى جهد لي من أجل إسعاد جماهير نادي الزمالك".