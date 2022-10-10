الامارات | الاتحاد الأردني يقرر إقامة مباراة الوحدات والفيصلي من دون جمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم الإثنين إقامة مباراة الوحدات والفيصلي المقررة الجمعة في مسابقة الكأس المحلية من دون جمهور، وذلك بعد الأجواء المشحونة التي أعقبت مباراتي الوحدات مع الحسين والفيصلي مع الرمثا على ستاد الملك عبدالله الثاني في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأردني أنه «بناءً على طلب الجهات الأمنية، قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إقامة مباراة الوحدات والفيصلي مساء الجمعة المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأردن 2022، بدون حضور جمهور حفاظاً على سلامة أركان منظومة كرة القدم».

ويأتي قرار اتحاد الكرة استجابة لطلب الفيصلي في بيانه الذي صدر الأحد، انطلاقاً من الحرص الأكيد على سلامة الجماهير ومنظومة اللعبة كافة، ذلك أن سلامة المواطن الأردني تفوق كل الاعتبارات وفق ما ذكره بيان النادي.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت مساء الأحد عن توقيف شخصين قاما ببث منشورات وفيديوهات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم.

وشددت الصفحة الرسمية للأمن العام على موقع فيسبوك على أنه لن يكون هناك تهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، مهددة بإجراءات قضائية وإدارية رادعة بحق المخالفين.