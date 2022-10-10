مالك سان جيرمان يستثمر في ناد برتغالي

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وقالت قطر للاستثمارات، في بيان صحفي أمس إنها «استحوذت على 21.67% من أسهم نادي براغا، والذي يحتل المركز الثالث في الدوري البرتغالي».وأضافت أنه سيتم إغلاق عملية انتقال الأسهم خلال الأشهر المقبلة وفق شروط محددة.
وتابع البيان «تفخر شركة قطر بالاستثمار في الشركات والعلامات التجارية الرياضية الرائدة في جميع أنحاء العالم، كما أن البرتغال بلد يبنى على كرة القدم، والمشجعين هناك من بين الأشخاص الأكثر شغفا، بالإضافة إلى امتلاكهم أفضل شبكات المواهب في العالم».
وقال ناصر الخليفي، رئيس شركة قطر «إن براغا مؤسسة برتغالية نموذجية ولها تاريخ مرموق وطموح كبير وسمعة للتميز داخل وخارج الملعب. وبصفتنا مستثمرا وشريكا، نتطلع إلى رؤية النادي يبتكر وينمو ويتطور بشكل أكبر».
ويعود تاريخ تأسيس نادي سبورتينج براغا إلى عام 1921، ويتمتع بتاريخ وإرث عريقين داخل البرتغال، حيث يتنافس فريقا الرجال والسيدات في الدرجة الأولى من كرة القدم البرتغالية.
ويشارك فريق الرجال في الدوري البرتغالي منذ عام 1975، وعادة ما ينهي مواسمه في أحد المراكز الأربعة الأولى، وهو يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري، وقد تطورت أكاديمية الشباب بالنادي أيضا لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في البرتغال.
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