باللون الأخضر.. الزمالك يعلن عن قميصه الثالث رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي الزمالك عن قميصه الثالث في الموسم الجديد، مساء الاثنين، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم في وقت سابق مع الشركة المصممة له.

وكانت الشركة المصممة لقميص الزمالك في الموسم الجديد قد اختارت توقيت 19:11 موعداً للإعلان عن قمصان النادي كافة، في إشارة لتاريخ تأسيس القلعة البيضاء عام 1911.

ويعود الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لارتداء القميص الأخضر من جديد، بعدما سبق وأن ارتداه لاعبوه في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة.

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وأبرمت الشركة المصممة لتيشيرت الزمالك اتفاقها مع مجلس إدارة النادي، برئاسة مرتضى منصور، على اختيار اللون الأخضر لقميص الفريق الثالث في الموسم المُقبل.

وفي وقت سابق، أعلن الزمالك عن قميصه الأساسي للموسم الجديد من اللون الأبيض الكامل، فيما جرى الإعلان عن القميص الثاني من اللون الأزرق الكامل.

وظهر الزمالك بقميصه الجديد من اللون الأبيض بداية من مباراة الهلال السعودي في كأس لوسيل، التي أقيمت في قطر مؤخرا، فيما جاء الظهور الأول لقميصه الثاني أمس الأحد أمام فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره فلامبو البوروندي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك حقق الفوز في ذهاب الدور ذاته، بهدف واحد دون رد، سجله حسام عبد المجيد، ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.